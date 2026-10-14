ЄС виділив Україні ще 2,86 млрд євро на оборону

Європейський Союз виділив Україні додаткові 2,86 млрд євро в межах оборонного компонента Кредиту підтримки України — Ukraine Support Loan (USL). Про це 14 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Глава уряду наголосив, що посилення російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру робить цю підтримку життєво необхідною.

📢 «Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій», – написав він.

За словами Корецького, Україна працює з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого оборонного фінансування надходила без затримок. Він також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та державам ЄС за підтримку української оборони.

💶 Що передбачає кредит і які кошти Україна вже отримала

Загальний обсяг Ukraine Support Loan становить 90 млрд євро на 2026–2027 роки. За інформацією Ради ЄС, орієнтовний розподіл передбачає 60 млрд євро на оборонні потреби, зокрема закупівлю озброєння та розвиток оборонної промисловості, і 30 млрд євро на макроекономічну підтримку.

7 жовтня Корецький повідомляв про отримання ще 1,2 млрд євро за цією програмою. З урахуванням того траншу загальний обсяг отриманого Україною оборонного фінансування сягнув майже 13 млрд євро.

Перед цим, 18 вересня, Україна отримала 3,3 млрд євро в межах USL. Як зазначали в Кабміні, ці кошти призначалися для першочергових оборонних потреб, зокрема закупівлі ракет і дронів.