Польські фермери заблокували кордон: акція протесту біля Шегинів

23 листопада польські аграрії знову розпочали протест на кордоні з Україною, заблокувавши пункт пропуску “Медика-Шегині” для вантажного транспорту. Інформацію про це повідомляють польське видання RFM24 та Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у суботу, 23 листопада.

📢 «Вантажівки, які прямують із Польщі в Україну, пропускатимуть по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають без проблем в обох напрямках», – йдеться у заяві ДПСУ.

Організатори протесту озвучили дві ключові причини акції. Перша стосується вимоги залишити сільськогосподарський податок у 2024 році на рівні попереднього року. Друга причина пов’язана із занепокоєнням через угоду про вільну торгівлю між Євросоюзом та країнами Південної Америки, яка, на думку фермерів, може негативно вплинути на польський аграрний сектор.

Фермери наголосили, що протест триватиме цілодобово до кінця року, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Ситуація на пункті пропуску

За даними ДПСУ, накопичення вантажівок на виїзд з України наразі не спостерігається. Водночас на в’їзд до України очікують близько 150 вантажних автомобілів. Прикордонники попередили, що акція може тривати щонайменше 48 годин із можливим продовженням.

Нагадаємо

Раніше польські фермери неодноразово вдавалися до блокування прикордонних пунктів з Україною. З листопада 2023 року по літо 2024 року вони періодично перекривали рух, вимагаючи заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції. Цього разу акція має ширший масштаб і включає нові вимоги до влади.