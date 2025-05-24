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Польща закликала ЄС готуватися до скорочення допомоги США

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща закликала ЄС готуватися до скорочення допомоги США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європейський Союз до стратегічної готовності на випадок, якщо Сполучені Штати зменшать або повністю припинять свою безпекову підтримку європейських партнерів. Відповідну заяву він зробив у колонці для французького видання Le Monde, оприлюдненій у п’ятницю, 23 травня.

📢 «Сигнали вже озвучені – і з боку президента Дональда Трампа, і з боку віцепрезидента Джей Ді Венса, а також міністра оборони Піта Гегсета. Ми не можемо залишити їх без уваги. Європа повинна бути готова діяти самостійно», – написав Сікорський.

Він наголосив, що, попри бажання сподіватися на продовження трансатлантичної солідарності, ЄС не має права нехтувати тривожними тенденціями в американському політикумі.

📢 «Ми можемо і повинні сподіватися, але також і готуватися. Зберігайте віру, але залишайтеся пильними», – застеріг очільник польського МЗС.

Сікорський висловив переконання, що стримування росії – це завдання, з яким Європейський Союз здатен впоратися навіть без військової участі США. Водночас він зазначив, що для цього ЄС не повинен намагатися дорівнятися до американського рівня озброєння, а лише демонструвати достатню силу, щоб переконати кремль у безглуздості силового тиску на Європу.

Міністр нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну країни Євросоюзу вже виділили Києву підтримку на понад 150 мільярдів доларів. За його словами, ця сума дорівнює менш ніж 1% сукупного ВВП ЄС.

☝️ Окремо зазначається, що Польща не планує відправляти свої війська на територію України. Водночас Варшава висловлює готовність підтримати інші країни, які вирішать надати Києву такі гарантії.

👉 Також нагадаємо, що Варшава не виключає можливості подальшої передачі винищувачів МіГ-29 Україні. Про це заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.

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