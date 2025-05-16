Субота, 17 Травня, 2025
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Польща допускає передачу Україні додаткових МіГ-29

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща допускає передачу Україні додаткових МіГ-29

Варшава не виключає можливості подальшої передачі винищувачів МіГ-29 Україні. Про це заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю «Європейській правді».

📢 «Це в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16», – зазначив дипломат, відповідаючи на запитання про можливість нової додаткової партії МіГ-29 для України.

☝️ Лукасевич уточнив, що Польща поступово виводить ці радянські винищувачі зі свого арсеналу, замінюючи їх сучаснішими F-16.

📢 «Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають», – підкреслив він.

Згідно з відкритими джерелами, після того, як Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, у її розпорядженні залишилося ще 14 таких літаків.

☝️ Також нагадаємо, що під час відбиття повітряної атаки в Україні втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Як повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook, пілот катапультувався та був успішно евакуйований.

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