Польові госпіталі з вагонів: Нідерланди готуються до війни

Міністерство оборони Нідерландів обговорює з компанією NS можливість придбання старих вагонів потягів, які можуть бути переобладнані на мобільні госпіталі для військових. Про це повідомило нідерландське видання NOS у понеділок, 14 липня.

За інформацією джерел, йдеться про орієнтовно 24 вагони, які планують перетворити на польові медичні модулі для евакуації та лікування поранених солдатів. У разі успішного затвердження проєкту, перші такі госпіталі можуть запрацювати вже у 2026 році.

📢 «Міністерство оборони та Нідерландська залізниця (NS) ведуть переговори щодо можливого продажу старих вагонів потягів. Вони можуть бути переобладнані на польові мобільні госпіталі для поранених військових», — йдеться у повідомленні NOS.

☝️ Представник NS зазначив, що остаточне рішення ще не ухвалено, адже наразі триває етап аналізу технічних характеристик вагонів та потреб оборонного відомства.

📢 «Ми перебуваємо на етапі вивчення можливостей. Те, які саме вагони будуть використані, залежить як від технічних характеристик, так і від потреб Міноборони», — прокоментував речник NS.

Ця ініціатива є частиною ширшої оборонної стратегії Нідерландів, що передбачає, зокрема, залучення цивільних спеціалістів. Наприклад, пілоти авіакомпанії KLM, які мають військовий досвід, можуть бути призвані як резервісти для керування бойовими літаками, включно з F-35.

Таким чином вони зможуть поєднувати роботу в цивільній авіації з підтриманням навичок військових пілотів.

📌 Раніше повідомлялося, що Нідерланди замовили для України багі Ermine, і саме Україна стане першою країною, яка отримає цю техніку.

Крім того, після передачі винищувачів F-16, новим пріоритетом оборонної допомоги Україні стали безпілотники, зокрема складніші дрони, ніж прості FPV-моделі.