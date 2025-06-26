Rheinmetall виготовить 20 евакуаційних машин для ЗСУ

Нідерланди профінансують виробництво 20 евакуаційних багі Ermine для потреб України, які виготовить німецький оборонний концерн Rheinmetall. Про це у середу, 25 червня, повідомила пресслужба компанії.

🔸 Як зазначається у повідомленні, контракт на постачання 20 одиниць пілотованих і безпілотних машин був підписаний від імені української робочої групи Міністерством оборони Нідерландів. Угоду укладено в рамках саміту НАТО із дочірньою компанією Rheinmetall, розташованою у місті Еде.

❗ Очікується, що перші постачання багі Ermine розпочнуться у 2026 році.

🚑 За інформацією Rheinmetall, Ermine — це нове покоління легких тактичних транспортних засобів. Вони спеціально призначені для виконання евакуаційних місій у зоні бойових дій, поблизу лінії фронту. Платформа характеризується високою мобільністю та здатністю діяти в екстремальних умовах під час рятувальних операцій.

Як повідомляє портал Мілітарний, Україна стане першою країною у світі, яка отримає такі багі, що підкреслює важливість підтримки наших Збройних сил у найгарячіших точках фронту.

☝️ Раніше стало відомо, що Нідерланди профінансують постачання 600 тисяч дронів для ЗСУ. Для цього укладено угоди з українськими виробниками на загальну суму 500 мільйонів євро.

📌 Також у Гаазі наголосили, що новим пріоритетом оборонної допомоги Україні після F-16 стає розвиток безпілотних систем, зокрема «складніших» дронів, які мають замінити або доповнити FPV-технології на полі бою.

📌 Німеччина планує виділити понад 100 мільйонів євро для запуску серійного виробництва українських ударних безпілотників Ан-196.