П’ятниця, 27 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Rheinmetall виготовить 20 евакуаційних машин для ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Rheinmetall виготовить 20 евакуаційних машин для ЗСУ

Нідерланди профінансують виробництво 20 евакуаційних багі Ermine для потреб України, які виготовить німецький оборонний концерн Rheinmetall. Про це у середу, 25 червня, повідомила пресслужба компанії.

🔸 Як зазначається у повідомленні, контракт на постачання 20 одиниць пілотованих і безпілотних машин був підписаний від імені української робочої групи Міністерством оборони Нідерландів. Угоду укладено в рамках саміту НАТО із дочірньою компанією Rheinmetall, розташованою у місті Еде.

❗ Очікується, що перші постачання багі Ermine розпочнуться у 2026 році.

🚑 За інформацією Rheinmetall, Ermine — це нове покоління легких тактичних транспортних засобів. Вони спеціально призначені для виконання евакуаційних місій у зоні бойових дій, поблизу лінії фронту. Платформа характеризується високою мобільністю та здатністю діяти в екстремальних умовах під час рятувальних операцій.

Як повідомляє портал Мілітарний, Україна стане першою країною у світі, яка отримає такі багі, що підкреслює важливість підтримки наших Збройних сил у найгарячіших точках фронту.

☝️ Раніше стало відомо, що Нідерланди профінансують постачання 600 тисяч дронів для ЗСУ. Для цього укладено угоди з українськими виробниками на загальну суму 500 мільйонів євро.

📌 Також у Гаазі наголосили, що новим пріоритетом оборонної допомоги Україні після F-16 стає розвиток безпілотних систем, зокрема «складніших» дронів, які мають замінити або доповнити FPV-технології на полі бою.

📌 Німеччина планує виділити понад 100 мільйонів євро для запуску серійного виробництва українських ударних безпілотників Ан-196.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе

ВІЙНА

Україна повернула військових, які понад три роки були в полоні рф

ВАЖЛИВО

В Ірані повідомили про «перемогу» над США та Ізраїлем

ПОЛІТИКА

КНДР готується до нового перекидання військ у рф

ПОДІЇ

Польща виходить з міжнародної конвенції щодо мін

ПОДІЇ

Санкції проти росії: Австралія розширила обмеження

ВАЖЛИВО

Чи ще популярний в будівництві профнастил?

СУСПІЛЬСТВО

Есмінці КНДР створені за допомогою рф, але не боєздатні — ЗМІ

ПОДІЇ

Судитимуть «прокурорку Свердловська» за співпрацю з окупантами

КРИМІНАЛ

79 бойових зіткнень на фронті: на яких напрямках ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"