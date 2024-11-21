Початок Третьої світової війни вже відбувся – Залужний

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що пряме втручання союзників росії у війну проти України свідчить про початок Третьої світової війни. Таку думку він висловив під час виступу на церемонії нагородження “УП-100”, організованій Українською правдою.

📢 «Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя Світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські “шахеди”. Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі», – заявив Залужний.

Він також наголосив, що, попри це, агресора можна зупинити на території України, проте міжнародні партнери не хочуть цього усвідомлювати.

📢 «Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві», – додав Залужний.

Нові загрози: міжконтинентальна ракета

☝️ Нагадаємо, що 21 листопада росія випустила по Дніпру нову ракету, яка має ознаки міжконтинентальної балістичної. Як повідомив шостий президент України Володимир Зеленський, наразі тривають експертизи щодо її характеристик та походження. За інформацією українських військових, ворог завдав ударів по підприємствах та об’єктах критичної інфраструктури міста Дніпро