Вівторок, 22 Жовтня, 2024
11 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВЛАДАПівнічна Корея підготувала дві бригади для війни в Україні - Зеленський
ВЛАДА

Північна Корея підготувала дві бригади для війни в Україні – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Північна Корея підготувала дві бригади для війни в Україні - Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку двох підрозділів військових із Північної Кореї для участі у війні в Україні. За його словами, йдеться про формування, яке може нараховувати до двох бригад, кожна чисельністю до 6 тисяч осіб. Про це він заявив під час свого вечірнього звернення у вівторок, 22 жовтня.

📢 «Це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери», – підкреслив Зеленський.

Він також висловив вдячність країнам і лідерам, які рішуче засудили рішення Північної Кореї приєднатися до російської війни.

📢 «Зрозуміло, що в Пхеньяні, так само як і в москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити росію та її спільників. Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати росію до миру, насправді допомагає путіну воювати», – наголосив Зеленський.

Зеленський закликав міжнародну спільноту до рішучої та конкретної відповіді на дії росії та її союзників, підкреслюючи, що Україна очікує не тільки словесної, але й конкретної реакції.

☝️ Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, Північна Корея, окрім сухопутних військ, відправила на росію пілотів, які здатні керувати російськими військовими літаками.

📌 Також раніше повідомлялось, що в ракетах виробництва Північної Кореї (КНДР), яка постачає їх росії, було знайдено компоненти, виготовлені західними компаніями. Україна закликає міжнародну спільноту до посилення санкцій проти росії та КНДР. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Попередня стаття
Консульство росії у Польщі закривається – Сікорський
Наступна стаття
Фінська компанія Fortum подала позов на €800 млн проти рф
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулось 122 бойових зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Фейк: Харків’яни виступають «за референдум щодо вступу до складу Росії», — Ганчев

СТОПФЕЙК

Державна дума на росії дозволила збільшення видатків на війну – ЗМІ

ЕКОНОМІКА

Українські рятувальники на змаганнях в США: два світові рекорди

СПОРТ

Фінська компанія Fortum подала позов на €800 млн проти рф

ЕКОНОМІКА

Консульство росії у Польщі закривається – Сікорський

ПОЛІТИКА

Демографічна катастрофа: населення України скоротилося на 10 млн – ООН

СУСПІЛЬСТВО

План перемоги президента Зеленського примусить РФ назавжди забути про Україну – Олена Шуляк

СУСПІЛЬСТВО

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнився через скандал із МСЕК

ВАЖЛИВО

Генштаб: понад половина боїв – на Покровському та Курахівському напрямках, ворог б’є авіаракетами по Часовому Яру

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ