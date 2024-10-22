Північна Корея підготувала дві бригади для війни в Україні – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку двох підрозділів військових із Північної Кореї для участі у війні в Україні. За його словами, йдеться про формування, яке може нараховувати до двох бригад, кожна чисельністю до 6 тисяч осіб. Про це він заявив під час свого вечірнього звернення у вівторок, 22 жовтня.

📢 «Це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери», – підкреслив Зеленський.

Він також висловив вдячність країнам і лідерам, які рішуче засудили рішення Північної Кореї приєднатися до російської війни.

📢 «Зрозуміло, що в Пхеньяні, так само як і в москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити росію та її спільників. Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати росію до миру, насправді допомагає путіну воювати», – наголосив Зеленський.

Зеленський закликав міжнародну спільноту до рішучої та конкретної відповіді на дії росії та її союзників, підкреслюючи, що Україна очікує не тільки словесної, але й конкретної реакції.

☝️ Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, Північна Корея, окрім сухопутних військ, відправила на росію пілотів, які здатні керувати російськими військовими літаками.

📌 Також раніше повідомлялось, що в ракетах виробництва Північної Кореї (КНДР), яка постачає їх росії, було знайдено компоненти, виготовлені західними компаніями. Україна закликає міжнародну спільноту до посилення санкцій проти росії та КНДР. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга