В ракетах виробництва КНДР, які постачають росії, знайдено західні деталі – МЗС

В ракетах виробництва Північної Кореї (КНДР), яка постачає їх росії, було знайдено компоненти, виготовлені західними компаніями. Україна закликає міжнародну спільноту до посилення санкцій проти росії та КНДР. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в неділю, 20 жовтня.

📢 «Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила число нещодавно виготовлених компонентів західного виробництва», — підкреслив Сибіга.

Він також зазначив, що рф та КНДР все ще мають можливість отримувати компоненти західного виробництва для створення зброї, що є прямою загрозою міжнародній безпеці.

Міністр закликав союзників «рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит».

☝️ Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня російські війська атакували один із районів Харкова гібридним авіаційним боєприпасом Грім-Е1, що спричинило значні пошкодження будинків і автомобілів.

📌 Крім того, росія завдала ударів двома балістичними ракетами по Кривому Рогу ввечері в суботу.

📌 Також повідомлялось, що ракети виробництва КНДР, які рф застосовувала під час ударів по Україні, практично ідентичні російським ракетам “Іскандер-М”, хоча й мають свою специфіку. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.