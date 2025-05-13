На Київщині чоловік підозрюється у зґвалтуванні дитини

На Київщині правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Про це поінформувала пресслужба поліції Київської області.

За інформацією слідства, підозрюваний познайомився з неповнолітньою дитиною в одному з магазинів на Обухівщині. Чоловік пригостив дівчину алкогольними напоями, після чого запросив її до свого помешкання, де скоїв злочин.

Мати постраждалої звернулася до поліції із заявою. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та провели затримання на Київщині.

Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею про зґвалтування неповнолітньої особи.

📢 «Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років», – зазначили в поліції.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Фігурант перебуватиме під вартою під час досудового розслідування.

☝️ Варто зазначити, що це не перший подібний випадок на Київщині. Раніше в регіоні було зафіксовано інший злочин: 50-річний чоловік, який виявився вітчимом, зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.

📌 Крім того, у Житомирській області прикордонники затримали особу, яка перебувала в розшуку. Чоловік підозрюється у скоєнні злочину, пов’язаного зі статевими відносинами з неповнолітньою.

📌 Також на Житомирщині́ правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо дитини та змушував її зніматися в порно відео.

📌 У Полтавській області до суду передано обвинувальний акт щодо викладача вокалу, якого звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над дітьми (осіб, які не достигли 14 років).