Перший випадок метапневмовірусу HMPV зафіксовано в Києві

У столиці України зафіксували перший випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV), підтверджений лабораторними дослідженнями. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як зазначають у відомстві, цей вірус не є для нас новим й добре відомий у світі та в Україні. Вперше його було ідентифіковано в Нідерландах у 2001 році. Згідно з офіційними даними, протягом нинішнього та попереднього епідемічного сезону не було зафіксовано жодного летального випадку через цю інфекцію. Щобільше, рівень захворюваності цього року навіть нижчий у порівнянні з попередніми роками.

📢 «Метапневмовірус не здатен спричинити епідемію чи пандемію. Вірус має симптоми, схожі на грип чи ГРВІ: підвищення температури (не завжди високе), кашель, нежить, слабкість, біль у м’язах та суглобах. Тяжчий перебіг можливий у дітей, літніх людей та осіб із послабленим імунітетом», – наголошує лікар-вірусолог професор Алла Міроненко.

Вона також підкреслила, що науці відомо близько 200 видів респіраторних вірусів, хоча, ймовірно, їх існує значно більше.

На початку січня у Китаї, вперше за п’ять років після пандемії COVID-19, стався спалах метапневмовірусу людини (HMPV). Інфекція швидко поширюється країною.

В Україні з початку епідсезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків захворювання на HMPV. Центр громадського здоров’я заспокоює: ситуація є рутинною та цілком контрольованою, оскільки цей вірус регулярно циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону.