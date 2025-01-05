Спалах нового метапневмовірусу HMPV в Китаї: лікарні переповнені – ЗМІ

У Китаї спостерігається спалах нового метапневмовірусу (HMPV), який поширюється повітряно-краплинним шляхом і проявляється симптомами, подібними до грипу чи C0VID-19. Про це повідомляє китайський телеканал NDTV.

Серед характерних ознак хвороби: кашель, підвищена температура, закладеність носа та явно виражена слабкість й швидка втома. Інкубаційний період триває від трьох до шести днів. Хоча вірус часто проявляється як звичайна застуда, у дітей і літніх людей із послабленим імунітетом він може провокувати розвиток пневмонії.

Через п’ять років після початку пандемії C0VID-19, новий вірус HMPV почав активно поширюватися серед населення Китаю. Як зазначають місцеві ЗМІ, це вже призвело до перевантаження лікарень і крематоріїв.

Деякі експерти припускають, що водночас у Китаї циркулює кілька інфекцій, серед яких грип H1N1, HMPV, мікоплазма пневмонії та C0VID-19.

Медичні органи пильно стежать за ситуацією, а влада країни впровадила систему відстеження випадків пневмонії невідомого походження. Жителям рекомендовано утримуватися від самостійного прийому противірусних препаратів, адже наразі вакцини проти HMPV не існує.

За даними The Independent, найбільше випадків зафіксовано в північних регіонах Китаю, причому основну частину хворих становлять діти до 14 років.

Нагадаємо, 14 жовтня 2024 року Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила використовувати вакцину компанії Bavarian Nordic для імунізації підлітків проти мавпячої віспи. Водночас 9 грудня в Україні змінили підходи до вакцинації проти C0VID-19: базовий курс тепер складатиметься лише з одного щеплення.