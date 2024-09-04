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Рада ухвалила рішення про звільнення Міністра юстиції України

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада ухвалила рішення про звільнення Міністра юстиції України

Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Дениса Малюськи з посади Міністра юстиції України. Про це в середу, 4 вересня, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне подання підтримали 249 народних депутатів.

Денис Малюська обіймав цю посаду з 2019 року.

Рада ухвалила рішення про звільнення Міністра юстиції України
Звільнення Міністра юстиції України

📌 Перед цим Верховна Рада підтримала відставку Руслана Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

👉 Нагадаємо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше анонсував “велике перезавантаження уряду” цього тижня.

📌 Також сьогодні парламент ухвалив рішення про звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

❗  Водночас Рада не підтримала відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна та Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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