Рада ухвалила рішення про звільнення Міністра юстиції України

Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Дениса Малюськи з посади Міністра юстиції України. Про це в середу, 4 вересня, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне подання підтримали 249 народних депутатів.

Денис Малюська обіймав цю посаду з 2019 року.

📌 Перед цим Верховна Рада підтримала відставку Руслана Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

👉 Нагадаємо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше анонсував “велике перезавантаження уряду” цього тижня.

📌 Також сьогодні парламент ухвалив рішення про звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

❗ Водночас Рада не підтримала відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна та Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.