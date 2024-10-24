Переведення годинників залишається: Зеленський не підпише закон – ЗМІ

Шостий президент України Володимир Зеленський не збирається підписувати закон, який передбачає скасування переведення годинників. Про це стало відомо 24 жовтня. Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела. Як зазначає співрозмовник з президентської команди, підписання цього закону не передбачається.

📢 «Не планує президент підписувати», — повідомив BBC один зі співрозмовників видання з Офісу президента.

Строки для ветування закону вже минули. Інший співрозмовник з фракції президента також підтвердив, що підпису не буде.

📢 «Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — додав депутат Верховної Ради.

За його словами, аналіз законопроєкту показав негативні наслідки для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів».

Серед аргументів проти підписання закону було також згадано петиції громадян із вимогами на кшталт «не крадіть наші вечори».

☝️ Нагадаємо, що в ніч з суботи на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час — годинники буде переведено на одну годину назад. Цей перехід мав стати останнім, оскільки в липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування подальшого переведення годинників. Однак цей документ досі не підписано президентом.

📌 16 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №4201, який скасовує переведення на літній час. Законопроєкт підписав спікер парламенту та його автор Руслан Стефанчук. 21 серпня документ був переданий на підпис президентові.

📌 17 липня Академія наук вищої школи звернулася до президента Зеленського з проханням ветувати цей закон.