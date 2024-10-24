Четвер, 24 Жовтня, 2024
10.9 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОПереведення годинників залишається: Зеленський не підпише закон - ЗМІ
СУСПІЛЬСТВО

Переведення годинників залишається: Зеленський не підпише закон – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Переведення годинників залишається: Зеленський не підпише закон - ЗМІ

Шостий президент України Володимир Зеленський не збирається підписувати закон, який передбачає скасування переведення годинників. Про це стало відомо 24 жовтня. Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела. Як зазначає співрозмовник з президентської команди, підписання цього закону не передбачається.

📢 «Не планує президент підписувати», — повідомив BBC один зі співрозмовників видання з Офісу президента.

Строки для ветування закону вже минули. Інший співрозмовник з фракції президента також підтвердив, що підпису не буде.

📢 «Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — додав депутат Верховної Ради.

За його словами, аналіз законопроєкту показав негативні наслідки для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів».

Серед аргументів проти підписання закону було також згадано петиції громадян із вимогами на кшталт «не крадіть наші вечори».

☝️ Нагадаємо, що в ніч з суботи на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час — годинники буде переведено на одну годину назад. Цей перехід мав стати останнім, оскільки в липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування подальшого переведення годинників. Однак цей документ досі не підписано президентом.

📌 16 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №4201, який скасовує переведення на літній час. Законопроєкт підписав спікер парламенту та його автор Руслан Стефанчук. 21 серпня документ був переданий на підпис президентові.

📌 17 липня Академія наук вищої школи звернулася до президента Зеленського з проханням ветувати цей закон.

Попередня стаття
Норвегія планує заборону соцмереж для дітей молодше 15 років
Наступна стаття
Керівниця податкової на Сумщині Хотенко заявляє, що «страждає від інформаційної атаки»
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Російський диктатор путін підтвердив наявність військ КНДР на росії

ПОЛІТИКА

Французький «Ашан» вирішив продати свій бізнес на росії

ЕКОНОМІКА

Заочно засуджено до 9 років за ґратами чергового зрадника з Луганщини

КРИМІНАЛ

Комік та військовий Віктор Розовий розповів, чи буде ходити після реабілітації

ПОДІЇ

Заборону мобілізації чоловіків від 50 років спростували у Волинському ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На фронті 101 бій з початку доби: де ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

росіяни пробують заходити в Селидове: як і звідки

ПОДІЇ

Удар рф по Куп’янську: загинула жінка, багато поранених

ПОДІЇ

Керівниця податкової на Сумщині Хотенко заявляє, що «страждає від інформаційної атаки»

СУСПІЛЬСТВО

Росія завдала удару по Куп’янську авіабомбою ОДАБ-1500: багато постраждалих

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ