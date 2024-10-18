Пентагон зробить «усе можливе» для підтримки Плану перемоги – Остін

Американські військові робитимуть усе можливе для підтримки досягнення цілей, закладених у Плані перемоги України у війні з росією. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Про це інформує Інтерфакс-Україна у п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «План перемоги – це план президента Зеленського, і ми зробимо усе можливе, щоб надати допомогу у сфері безпеки, щоб підтримати президента в його спробах досягти своїх цілей. Ми всі хочемо переконатися, що ми продовжимо робити це, пов’язуючи військові цілі зі стратегічними цілями. І цей діалог триває. Ми й далі фокусуватимемося на тому, щоб робити все можливе для підтримки Плану перемоги. Це – наша підтримка президента Зеленського. Не в моїй компетенції публічно оцінювати його план», – зазначив Остін.

Коли його запитали про застосування українцями далекобійної зброї, міністр оборони США зауважив, що «українці з великим успіхом використовували свої можливості для ударів, застосовуючи безпілотники великої дальності».

📢 «Нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці БПЛА в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, і БПЛА довели свою високу ефективність і точність», – додав міністр оборони США Остін.

☝️ Нагадаємо, 16 жовтня президент Зеленський представив План перемоги, першим пунктом якого є негайне запрошення України до НАТО.

📌 Сьогодні стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав кілька ключових пунктів цього плану.