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Шольц відкидає ключові положення Плану перемоги у війні з росією

Денис Молотов
Денис Молотов
Шольц відкидає ключові положення Плану перемоги у війні з росією

Німеччина відкидає ключові положення представленого українського Плану перемоги у війні з росією, які стосуються швидкого вступу до НАТО та постачання далекобійної зброї. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після завершення саміту Ради ЄС у Брюсселі. Про це повідомляє видання Bild у п’ятницю, 18 жовтня.

На переконання Шольца, головним завданням та пріоритетом є уникнення ескалації війни росії проти України до рівня війни між росією та НАТО. Канцлер підкреслив, що його позиція стосовно передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus залишається незмінною.

📢 «Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться», – зазначив він.

Шольц також має намір продовжувати блокування швидкого запрошення України до НАТО. Він пояснив рішенням (резолюцією), ухваленим на останньому саміті Альянсу у Вашингтоні. Тоді Сполучені Штати та Німеччина виступили проти негайного запрошення України до членства.

Згідно з резолюцією НАТО, країна може отримати запрошення лише після виконання всіх умов для вступу, зокрема тих, що стосуються реформ у сферах демократії, економіки та безпеки. Також на це повинні погодитись усі союзники альянсу.

Варто нагадати, що запрошення України до НАТО є одним із перших пунктів Плану перемоги, представленого шостим президентом Володимиром Зеленським.

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