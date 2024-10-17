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План перемоги та Зеленський на засіданні Європейської Ради в Брюсселі

Денис Молотов
Денис Молотов
План перемоги та Зеленський на засіданні Європейської Ради в Брюсселі

Шостий президент України Володимир Зеленський виступив та звернувся до учасників засідання Європейської Ради в Брюсселі, презентувавши План перемоги у війні проти росії. Про це було повідомлено на сайті Офісу президента в четвер, 17 жовтня.

📢 «росія буде примушена піти дипломатичним шляхом лише тоді, коли зрозуміє, що не досягне нічого силою. Цей план якраз про те, що для цього потрібно», – заявив Зеленський під час свого виступу.

Він також наголосив, що представлений ним План перемоги здатний підготувати росію до «справжньої дипломатії» та наблизити її до «справедливого миру».

Звертаючись до лідерів ЄС, Зеленський закликав до активної підтримки та реалізації цього плану.

📢 «Якщо ми почнемо зараз і будемо слідувати Плану перемоги – ми зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року», – підкреслив шостий президент України.

За його словами, ключова мета плану – не тільки зміцнення України, але й усієї євроатлантичної спільноти.

Окремо Зеленський ознайомив учасників саміту з кожним пунктом Плану перемоги.

☝️ Як стало відомо раніше, під час виступу Зеленського у Верховній Раді, План перемоги складається з п’яти основних пунктів та трьох секретних додатків. Головний пункт – негайне запрошення України до НАТО.

План перемоги та Зеленський на засіданні Європейської Ради в Брюсселі

☝️ Нагадаємо, що речник кремля дмитро пєсков висловив своє незадоволення Планом перемоги, вказавши на його неприйнятність для москви.

📢 «Стільки тижнів йдеться про якийсь ефемерний мирний план (План перемоги – ред.) – швидше за все це той же план американців воювати з нами до останнього українця, який Зеленський закамуфлював і назвав “мирним планом”. Якогось іншого плану там немає», – заявив путінський пєсков.

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