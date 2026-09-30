У Києві запровадили екстрені відключення світла

У Києві в середу, 30 вересня, застосували екстрені відключення електроенергії за командою НЕК «Укренерго». Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, поширивши повідомлення ДТЕК.

📢 «За командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться у повідомленні.

Отже, під час цих обмежень орієнтуватися на раніше оприлюднені графіки відключень неможливо. У ДТЕК зазначили, що інформуватимуть споживачів про зміни через свій офіційний канал.

Після ударів відновлюють електрику та водопостачання

У ранковому зведенні «Укренерго» підтвердило нові знеструмлення в Києві та Київській області внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Аварійно-відновлювальні роботи розпочали там, де це дозволяють безпекові умови.

Також після атаки повідомлялося про перебої з водопостачанням у частині столиці.

Шостий президент України В.О. Зеленський у ранковому повідомленні про наслідки обстрілу зазначив, що екстрені служби та ремонтні бригади працюють із ночі.

📢 «Тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє», — повідомив президент.

Водночас у соцмережах поширили відео, яке описують як удар російського «шахеда» по лініях електропередачі в Києві. Незалежно перевірити місце й час зйомки та твердження про цілеспрямованість саме цього удару наразі не вдалося.

⚡️Основною ціллю нічної атаки була енергетика

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 29 вересня і тривала в ніч на 30 вересня. росія застосувала протикорабельні та балістичні ракети, а також 188 безпілотників різних типів, серед яких 86 були реактивними. Основним напрямком удару стала Київщина.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 160 цілей — п’ять ракет і 155 безпілотників. Влучання зафіксували на 18 локаціях.

Зеленський підтвердив, що головною ціллю нічного обстрілу була енергетика столиці та Київської області.

⚠️ Окремо «Центренерго» повідомило про пошкодження генеруючого обладнання Трипільської ТЕС. Фахівці мають оцінити його стан і визначити обсяг необхідного ремонту. Роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.