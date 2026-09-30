Атака пошкодила генеруюче обладнання Трипільської ТЕС

Трипільська теплоелектростанція (ТЕС) на Київщині зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки. Удар пошкодив генеруюче обладнання станції. Про це 30 вересня повідомило ПАТ «Центренерго».

Компанія готується оцінити наслідки удару та визначити необхідний обсяг відновлювальних робіт. Ремонт розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Що відомо про пошкодження та підготовку до ремонту

Генеральний директор «Центренерго» Сергій Ісаченко повідомив, що команда продовжує працювати над відновленням станції.

📢 «Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати», — заявив Ісаченко.

Інших подробиць щодо наслідків атаки компанія з міркувань безпеки наразі не розкриває. Строків завершення ремонту також не повідомляють.

У «Центренерго» подякували працівникам, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах, і наголосили на цілеспрямованих атаках росії на енергетичну інфраструктуру перед зимою.

📢 «Ворог свідомо б’є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо», — зазначили в компанії.

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Київщина була основним напрямком нічної атаки

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 30 вересня, починаючи з 18:00 попереднього дня, росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 та 188 безпілотниками різних типів. Серед дронів було 86 реактивних. Основним напрямком удару стала Київщина.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 160 повітряних цілей — п’ять ракет і 155 безпілотників. Влучання зафіксували на 18 локаціях.

Шостий президент України В.О. Зеленський у повідомленні про наслідки обстрілу підтвердив спрямованість удару на енергетичну інфраструктуру.

📢 «І основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини», — зазначив глава держави.

За його словами, екстрені служби та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атаки й відновленням електро- та водопостачання там, де вони були порушені.

👉 Також нагадаємо, що в Україні фіксують нові влучання на тлі триваючих атак рф. У Київській області кількість постраждалих збільшилася до 4. У Рівненській області ворог вдарив по інфраструктурі на півночі регіону. У Харкові рф атакувала ТЦ.