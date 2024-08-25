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ПОЛІТИКА

Папа Римський висловився щодо заборони російської церкви в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Папа Римський висловився щодо заборони російської церкви в Україні

Папа Римський Франциск висловив занепокоєння через рішення, яке забороняє діяльність російської церкви на території України. Про це повідомляє Vatican News у неділю, 25 серпня.

Понтифік підкреслив, що з болем продовжує спостерігати за розвитком подій в Україні та на росії.

📢 «Нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати», — наголосив Франциск під час своєї недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

Папа Римський висловив побоювання щодо нещодавно ухваленого в Україні закону, який викликав у нього занепокоєння стосовно «свободи тих, хто молиться».

Понтифік закликав дозволити вірянам продовжувати молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».

👉 Нагадаємо, напередодні шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє в Україні релігійні організації, які мають зв’язки з російською православною церквою.

📌 Також 20 серпня Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт. Відтепер українські церкви, підозрювані у співпраці з РПЦ, мають 9 місяців на розірвання зв’язків.

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