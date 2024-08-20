Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що забороняє діяльність релігійних організацій, які мають зв’язки з російською федерацією (російську церкву). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.
Як повідомляється, 265 народних депутатів підтримали законопроєкт у другому читанні, 29 проголосували проти, і ще 4 утримались.
«Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф. В народі – закон про заборону московської церкви)», – написав Железняк.
Закон набуде чинності через 30 днів після його опублікування. Водночас передбачено, що громади УПЦ МП матимуть дев’ять місяців для розриву зв’язків з РПЦ.
📊 Розподіл голосів по фракціях виглядає наступним чином:
- Слуга народу – 173
- Європейська солідарність – 25
- Батьківщина – 17
- Платформа за життя та мир – 1
- За майбутнє – 9
- Голос – 18
- Довіра – 11
- Відновлення України – 0
- Позафракційні – 11.
Також нагадується, що за даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, більшість українців підтримують повну заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.
Ще деталі хто по забороні московської церкви (#8371) проголосував саме проти чи утримався
- 🛑 Проти було 29
- 🟡 Утримались 4
📊 По фракціях:
- СН – 🛑4 проти та 🟡 3 утримались;
- ЄС – всі за;
- Батьківщина – усі за;
- Платформа за життя та мир – 🛑17 проти;
- За майбутнє – усі за;
- Голос – усі за;
- Довіра – усі за;
- Відновлення України – 🛑7 проти та 🟡 1 утримався;
- Позафракційні – 🛑 1 проти.
👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Верховній Раді України народні обранці заблокували трибуну, вимагаючи внесення змін до порядку денного. Парламентарі наполягають на прийнятті законопроєкту про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (російську церкву).