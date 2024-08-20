Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що забороняє діяльність релігійних організацій, які мають зв’язки з російською федерацією (російську церкву). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.

Як повідомляється, 265 народних депутатів підтримали законопроєкт у другому читанні, 29 проголосували проти, і ще 4 утримались.

«Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф. В народі – закон про заборону московської церкви)», – написав Железняк.

Закон набуде чинності через 30 днів після його опублікування. Водночас передбачено, що громади УПЦ МП матимуть дев’ять місяців для розриву зв’язків з РПЦ.

📊 Розподіл голосів по фракціях виглядає наступним чином:

Слуга народу – 173

Європейська солідарність – 25

Батьківщина – 17

Платформа за життя та мир – 1

За майбутнє – 9

Голос – 18

Довіра – 11

Відновлення України – 0

Позафракційні – 11.

Також нагадується, що за даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, більшість українців підтримують повну заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.

Ще деталі хто по забороні московської церкви (#8371) проголосував саме проти чи утримався

🛑 Проти було 29

🟡 Утримались 4

📊 По фракціях:

СН – 🛑4 проти та 🟡 3 утримались;

ЄС – всі за;

Батьківщина – усі за;

Платформа за життя та мир – 🛑17 проти;

За майбутнє – усі за;

Голос – усі за;

Довіра – усі за;

Відновлення України – 🛑7 проти та 🟡 1 утримався;

Позафракційні – 🛑 1 проти.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Верховній Раді України народні обранці заблокували трибуну, вимагаючи внесення змін до порядку денного. Парламентарі наполягають на прийнятті законопроєкту про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (російську церкву).