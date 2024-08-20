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Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що забороняє діяльність релігійних організацій, які мають зв’язки з російською федерацією (російську церкву). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.

Як повідомляється, 265 народних депутатів підтримали законопроєкт у другому читанні, 29 проголосували проти, і ще 4 утримались.

«Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф. В народі – закон про заборону московської церкви)», – написав Железняк.

Закон набуде чинності через 30 днів після його опублікування. Водночас передбачено, що громади УПЦ МП матимуть дев’ять місяців для розриву зв’язків з РПЦ.

📊 Розподіл голосів по фракціях виглядає наступним чином:
  • Слуга народу – 173
  • Європейська солідарність – 25
  • Батьківщина – 17
  • Платформа за життя та мир – 1
  • За майбутнє – 9
  • Голос – 18
  • Довіра – 11
  • Відновлення України – 0
  • Позафракційні – 11.
Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні
Розподіл голосів по фракціях

Також нагадується, що за даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, більшість українців підтримують повну заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.

Ще деталі хто по забороні московської церкви (#8371) проголосував саме проти чи утримався

  • 🛑 Проти було 29
  • 🟡 Утримались 4
📊 По фракціях:
  • СН – 🛑4 проти та 🟡 3 утримались;
  • ЄС – всі за;
  • Батьківщина – усі за;
  • Платформа за життя та мир – 🛑17 проти;
  • За майбутнє – усі за;
  • Голос – усі за;
  • Довіра – усі за;
  • Відновлення України – 🛑7 проти та 🟡 1 утримався;
  • Позафракційні – 🛑 1 проти.
Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні
Розподіл голосів по фракціях

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Верховній Раді України народні обранці заблокували трибуну, вимагаючи внесення змін до порядку денного. Парламентарі наполягають на прийнятті законопроєкту про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (російську церкву).

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