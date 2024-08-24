Підписано закон про заборону російської церкви

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає заборону діяльності російської православної церкви (РПЦ) та пов’язаних із нею організацій на території України. Ця інформація оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради в суботу, 24 серпня.

Відповідно до картки законопроєкту № 8371, він був переданий президенту на підпис 23 серпня 2024 року, напередодні Дня незалежності України. Після того, як закон набуде чинності, українським церковним установам, які мають зв’язки з РПЦ, буде надано дев’ять місяців для розірвання цих зв’язків.

Як відомо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє в Україні діяльність російської церкви, релігійних організацій, пов’язаних з росією. Як повідомлялось, 265 народних депутатів підтримали законопроєкт у другому читанні, 29 проголосували проти, і ще 4 утримались.

Додатково повідомлялося, що переважна більшість громадян України підтримує повну заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на території держави.