Палац спорту в Харкові зруйновано чотирма російськими ракетами – НОК

Кількість поранених у результаті ракетної атаки по Харкову зросла до 41 людини, серед них – 5 дітей, двоє медиків та двоє рятувальників. Повністю зруйновано Палац спорту. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, через свій телеграм-канал у неділю, 1 вересня.

За попередніми даними від правоохоронців, росія використала «Іскандери» для удару по місту. Ракетні удари були завдані по трьох різних місцях: Палац спорту, торговий центр у Салтівському районі, а також біля Гідропарку у Київському районі. Від ударів також постраждало відділення «Нової пошти».

Національний олімпійський комітет України повідомив у фейсбуці про повне руйнування Палацу спорту в Харкові. За попередніми даними, окупанти завдали по будівлі чотири удари.

📢 «Вчергове нагадуємо, що #RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі», — підкреслили в НОК України.

Синєгубов також зазначив, що біля спорткомплексу було зафіксовано щонайменше шість прильотів, частина з яких влучила в землю. Зараз триває операція з розбору завалів.

📢 «Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці», — повідомив Синєгубов.

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👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Куп’янську, що на Харківщині, російські військові завдали удару по поліцейському автомобілю, використовуючи безпілотний літальний апарат (БпЛА). У транспортному засобі перебували троє правоохоронців, які внаслідок атаки отримали поранення. Один з них, на жаль, помер у лікарні.