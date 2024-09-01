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У Куп’янську загинув поліцейський після російської атаки з БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
У Куп’янську загинув поліцейський після російської атаки з БпЛА

У Куп’янську, що на Харківщині, російські військові завдали удару по поліцейському автомобілю, використовуючи безпілотний літальний апарат (БпЛА). У транспортному засобі перебували троє правоохоронців, які внаслідок атаки отримали поранення. Один з них, на жаль, помер у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції у неділю, 1 вересня.

📢 «Старший інспектор роти №2 батальйону №1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Харківській області капітан поліції Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією поліції, трагедія сталася увечері 31 серпня в Куп’янську. російський FPV-дрон вразив службовий автомобіль, у якому знаходились троє поліцейських. Всі вони отримали осколкові поранення і були доставлені до лікарні. Попри зусилля медиків, 44-річний Олександр Попович не вижив.

📢 «Близько 20 років життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ, служив українському народові. Під час повномасштабного вторгнення рф до України виконував свої професійні обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному із найнебезпечніших районів Харківської області», – зазначили у поліції.

У Куп’янську загинув поліцейський після російської атаки з БпЛА

👉 Нагадаємо, що 5 травня росія здійснила авіаудар по Куп’янському району, унаслідок якого загинула жінка і двоє чоловіків зазнали травм. Тіло 88-річної жінки було знайдено під завалами після ліквідації пожежі у приватному будинку в селі Моначинівка Кондрашівської громади. Один із постраждалих – 34-річний чоловік – був госпіталізований, а ще один, 66-річний, зазнав гострої реакції на стрес.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Харкові вдень суботи, 31 серпня, було зафіксовано вибухи. З’явилася інформація про чергову російську атаку на одне із сіл у Харківському районі. Зазначено, що росіяни знову вбили цивільних людей.

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