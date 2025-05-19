Орбан назвав вступ України до ЄС “найбільшою загрозою” для Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу становить серйозну загрозу для його країни. Відповідну заяву він зробив 18 травня під час виступу на з’їзді партії «Фідес» у Будапешті. Про це повідомляє угорське інформаційне агентство MTI.

📢 «Україна була нефункціонуючим банкрутом ще до війни і зруйнована бойовими діями. Вона потребує багато чужих грошей і саме тому хоче вступити в ЄС», — заявив Орбан.

☝️ Глава угорського уряду переконаний, що приєднання України до ЄС:

принесе війну в Європу;

знищить сільське господарство країн-членів;

підірве безпеку та стабільність Угорщини.

📢 «Українців не хвилює, що вони принесуть війну в ЄС, знищать фермерів. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель», — заявив Орбан.

Він також пов’язав останні дії українських спецслужб із, як він стверджує, «оплачуваною з-за кордону кампанією наклепу проти Угорщини».

📢 «Ми повинні і будемо чинити опір», — додав угорський Орбан.

Тим часом стало відомо, що представник Орбана Андраш Ласло мав зустрічі з посадовцями з оточення Дональда Трампа, з метою отримання інформації, яка може бути використана для посилення тиску на політичних опонентів перед виборами в Угорщині у 2026 році.

☝️ Також нагадаємо, що дефіцит бюджету Угорщини побив рекорд у квітні, досягнувши понад 2,9 трильйона форинтів (еквівалент приблизно 8 мільярдів доларів США) у період з січня по квітень 2025 року.