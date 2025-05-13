Дефіцит бюджету Угорщини побив рекорд у квітні, досягнувши понад 2,9 трильйона форинтів (еквівалент приблизно 8 мільярдів доларів США) у період з січня по квітень 2025 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на Міністерство економіки країни.

Як уточнює угорське відомство, лише у квітні дефіцит бюджету Угорщини становив 376 мільярдів форинтів, або близько 899 мільйонів доларів. Такий результат став найгіршим для першого кварталу за всю історію спостережень.

📉 Основною причиною того, що дефіцит бюджету Угорщини сягнув рекордних показників, стало те, що виплати за державним боргом перевищили темпи зростання податкових надходжень.

Державний секретар Міністерства економіки Корнел Кісгергель в інтерв’ю місцевим ЗМІ заявив:

📢 «Було значно заморожено видатки бюджету, що доводить здатність фіскальної політики швидко реагувати». Водночас він не уточнив, які саме витрати було зупинено.

На тлі майбутніх парламентських виборів 2026 року Кісгергель наголосив, що уряд не має наміру послаблювати фіскальну дисципліну заради політичної вигоди. Він підкреслив, що пріоритетом залишається контроль за дефіцитом бюджету Угорщини.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана прогнозував економічне зростання країни на 2025 рік на рівні 2,5%. Однак фактичні дані показали, що в першому кварталі ВВП Угорщини навпаки зменшився, що додає тиску на фінансову систему держави.

👉 Починаючи з 2022 року, офіційний Будапешт неодноразово намагався перекласти провину за економічні труднощі на Україну. Зокрема, міністр закордонних справ Петер Сіярто звинувачував Київ у «загостренні ситуації на енергетичному ринку ЄС» через припинення транзиту російського газу.

📌 Таким чином, дефіцит бюджету Угорщини, що досяг рекордного рівня, став ще одним проявом фінансової нестабільності країни, яка водночас шукає зовнішніх винуватців власних економічних проблем.

☝️ Також нагадаємо, що Угорщина планувала оголосити про вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС) під час офіційного візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Будапешта.