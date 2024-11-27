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ОП: переговори з росією можливі лише за чітких умов

Денис Молотов
Денис Молотов
ОП: переговори з росією можливі лише за чітких умов

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй статті для Dagens industri зазначив, що переговори між Україною та росією можуть відбутися лише за умови згоди обох сторін на завершення війни та повернення до ситуації станом на 23 лютого 2022 року.

Єрмак підкреслив, що наразі москва не виявляє зацікавленості у припиненні бойових дій. За його словами, одним із доказів цього є перекидання росією 11 тисяч північнокорейських військових. Також зберігається можливість збільшення іноземного контингенту на росії до 100 тисяч осіб.

📢 «Запуск росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру минулого тижня в поєднанні з погрозами путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що москва не зацікавлена в мирі», – наголосив він.

Очільник Офісу президента акцентував, що Україна має реагувати на російські удари та ядерні загрози з максимальною рішучістю.

📢 «Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, повинно відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою», – підкреслив Єрмак.

ОП: переговори з росією можливі лише за чітких умов

Європа має розробити стратегічний підхід

У своїй заяві Єрмак також звернув увагу на необхідність активізації дій Європи. Він закликав європейські країни посилити оборонну, економічну та дипломатичну співпрацю, що дозволить забезпечити тривалий мир і стабільність.

📢 «Європа повинна активізуватись та встановити власний надійний стратегічний підхід, який гарантуватиме безпеку та економічну стабільність у довгостроковій перспективі», – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше шостий президент України Володимир Зеленський наголошував на необхідності змусити росію сісти за стіл переговорів, дотримуючись міжнародного права.

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