Окупанти готують дітей з Луганщини до бойових дій у лавах армії рф

Служба безпеки України (СБУ) продовжує проводити досудове розслідування у справі щодо колаборанта, який очолює так званий «Старобільський казачий кадетський корпус ім. В.Ф. Маргелова». Там російські злочинці та колаборанти готують дітей з Луганщини до бойових дій у лавах армії рф.

Як відомо, окупаційна влада заснувала цю псевдоосвітню установу у травні 2022 року на базі Старобільського професійно-технічного ліцею. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Кураторство над цим та іншими «казачими кадетськими корпусами», відкритими на тимчасово окупованій Луганщині, здійснює партія «єдіная россія».

Основна мета російських загарбників — перевиховання українських дітей та підлітків з Луганщини, які до широкомасштабної війни навчались в українських школах, у дусі російського мілітаризму. Також початкова військова підготовка до служби в збройних силах рф.

З 1 лютого 2024 року «тимчасово виконуючим обов’язки директора» цього незаконного навчального закладу став колишній керівник обласного центру підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу.

Злочинець організував переведення українських дітей у статус «донських казаков», керуючись російським законодавством та «освітніми стандартами федерації».

Він активно співпрацює з так званим «міністерством освіти та науки» окупаційної влади угрупування «лнр» та місцевою адміністрацією російських загарбників.

До процесу виховання дітей в «кадетському корпусі» долучені не лише професійні «казаки», але й російські воєнні злочинці. Вони брали участь у боях проти України на східному фронті.

Дітей змушують присягати на вірність окупаційній владі, видають їм погони та проводять з ними вогневу підготовку.

Керівнику цієї псевдоосвітньої установи вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — у колабораційній діяльності.

Слідчі дії тривають під керівництвом Луганської обласної прокуратури спільно з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та УСР у Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ завершила досудове розслідування щодо двох колаборантів з Луганщини, які активно займаються пропагандистською діяльністю на користь російської федерації.