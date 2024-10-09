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До суду передано матеріали ще двох колаборантів з Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
До суду передано матеріали ще двох колаборантів з Луганщини

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування щодо двох колаборантів з Луганщини, які активно займаються пропагандистською діяльністю на користь російської федерації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Одним із фігурантів є прокремлівський журналіст, іншим – керівник фракції «лдпр» у так званому парламенті «лнр».

Згідно з результатами досудового розслідування, колишній журналіст регіональної телекомпанії Леонард Свідовськов співпрацює з російською окупаційною владою з 2014 року. Спочатку він працював на рашистському телеканалі «новороссия», а згодом обійняв керівну посаду у пропагандистській структурі «гтрк лнр».

Під час повномасштабної агресії рф колаборант Свідовськов створює й поширює, під контролем окупаційної адміністрації рф, антиукраїнські матеріали та дезінформацію. Зрадник виправдовує злочини російських загарбників. Його «авторський» пропагандистський контент транслюється через місцеві ЗМІ, соціальні мережі та YouTube.

Другий зловмисник, Максим Уваров, є координатором «луганського регіонального відділення лдпр».

У вересні 2023 року, під час незаконних виборів, організованих окупаційною владою, він став депутатом «народного совєта лнр» та очолив фракцію «лдпр», активно сприяючи залученню мешканців окупованих територій до російських політичних процесів. Його передвиборча кампанія мала на меті легалізацію окупаційної влади через імітовані «вибори».

Колаборант Уваров також систематично з’являвся на телебаченні, організовував збори, відкривав офіси «лдпр». Він публічно підтримував дії росії, диктатора путіна та збройні сили країни-агресора.

Обидва фігуранти отримали повідомлення про підозру за колабораційну діяльність відповідно до ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкції статті щодо цих колаборантів з Луганщини передбачають до 12 років ув’язнення та конфіскацію майна. Наразі обвинувальні матеріали передано до суду, а підозрювані оголошені в розшук.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за підтримки Луганської обласної прокуратури.

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