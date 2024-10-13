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Оголошено у розшук чергову партію колаборантів з Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Оголошено у розшук чергову партію колаборантів з Луганщини

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування та оголосила у розшук осіб, які співпрацюють з окупаційними силами та керують структурними підрозділами незаконних «правоохоронних органів» на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед обвинувачених у колабораціонізмі – колишній працівник луганської міліції, який ще у 2014 році зрадив присязі та воював проти України на боці проросійських бойовиків. Пізніше злочинець перейшов на службу до окупантів у так зване «мвд лнр».

У листопаді 2022 року окупаційна влада призначила його т.зв. начальником «управления федеральной службы исполнения наказаний россии по лнр». На цій посаді він працював до початку 2024 року.

За цей час у підконтрольних йому катівнях «лнр» незаконно утримували та піддавали тортурам сотні українців, яких переслідували рашистські окупанти.

Крім того, зібрано докази проти особи, яка виконувала обов’язки «прокурора Попаснянського району лнр» з липня 2022 року. До цього він обіймав посаду «заступника прокурора Алчевська» в угрупованні «лнр».

Ще однією фігуранткою справи стала начальниця підрозділу з питань міграції незаконного «отдела мвд рф Северодонецкий». Вона відповідає за примусову видачу російських паспортів жителям окупованих територій.

Раніше на аналогічній ділянці зрадниця працювала у «поліції» окупованого Сокологірська (стара назва Первомайськ) на Луганщині.

Зловмисників обвинувачують за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність),, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Справи проти цих осіб вже перебувають на розгляді в суді.

Розслідування проводили співробітники СБУ на Донеччині та Луганщині під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Оголошено у розшук чергову партію колаборантів з Луганщини

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що українські військові завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів поблизу міста Ровеньки, розташованого на тимчасово окупованій Луганщині.

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