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Ровеньки: була атакована нафтобаза росіян на Луганщині – Генштаб

Денис Молотов
Денис Молотов
Ровеньки: була атакована нафтобаза росіян на Луганщині - Генштаб

Українські військові завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів поблизу міста Ровеньки, розташованого на тимчасово окупованій Луганщині. Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України у суботу, 12 жовтня.

На базі зберігалися запаси нафти та нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення потреб російської армії. Після удару на об’єкті спалахнула потужна пожежа. Наразі триває уточнення результатів ураження, зазначають у Генштабі.

Операція була успішно проведена силами Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Відомо, що раніше ця нафтобаза вже піддавалася ударам українських сил.

У соцмережах з’явилися повідомлення, що в ніч на 12 жовтня на нафтобазі росіян, поблизу окупованого міста Ровеньки, раптово виникла масштабна пожежа.

Крім того, у низці російських регіонів цієї ж ночі було оголошено загрозу з боку безпілотників. Також у місті Курчатов Курської області рф пролунав потужний вибух.

Також вранці Міністерство оборони рф заявило про нібито «збиття» 47 безпілотників, які, за їхніми словами, були українськими.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України продовжує проводити досудове розслідування у справі щодо колаборанта, який очолює так званий «Старобільський казачий кадетський корпус ім. В.Ф. Маргелова». Там російські злочинці та колаборанти готують дітей з Луганщини до бойових дій у лавах армії рф.

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