Одещину атакували дрони: пошкоджено лікарню та будинки, є поранені

Унаслідок чергової атаки дронів на Одесу, що сталася ввечері 13 квітня, постраждали мирні жителі та зруйнована цивільна інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер та пресслужба ДСНС України в Одеській області.

📢 «За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало чотири людини», — поінформував очільник ОВА у перших зведеннях після ворожої атаки та додав – «Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби».

Як уточнив Кіпер згодом, кількість постраждалих зросла до п’яти людей, які отримали осколкові поранення та опіки. Усім надається необхідна медична допомога.

📢 «За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало пʼятеро людей. Вони отримали осколкові поранення та опіки. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу», — йдеться в його оновленому повідомленні.

⚠️ Станом на ранок 14 квітня відомо про вісьмох поранених, четверо з яких залишаються в медичних закладах, інші проходять амбулаторне лікування.

Окрім людських втрат, атака дронів на Одесу завдала серйозної шкоди інфраструктурі. Постраждали:

цивільна інфраструктура,

медична установа,

житловий будинок,

складське приміщення,

станція технічного обслуговування,

транспортні засоби.

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🔥 На кількох об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

📢 «Вночі Одещину атакували ворожі дрони. Внаслідок влучань зайнялися пожежі за декількома адресами, які вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, складське приміщення, СТО, автомобілі та медичний заклад», — повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

🚒 До гасіння залучили:

14 одиниць техніки та 67 вогнеборців від ДСНС;

1 одиницю техніки та 3 добровольців від Асоціації добровільних пожежних України.

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👮‍♂️ Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу як черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

☝️ Нагадаємо, що ввечері 13 квітня російські війська здійснили пуски дронів-камікадзе типу “Shahed” з території Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованої Чауди в Криму.

🔸Також раніше стало відомо, що в Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух: ворожий дрон (БпЛА) уразив складські приміщення з харчовими продуктами, внаслідок чого на місці удару спалахнула пожежа

🔸Вранці 14 квітня російські дрони атакували Запоріжжя, у результаті чого на території міста виникла пожежа на автозаправній станції (АЗС).