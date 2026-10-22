Міжнародний кримінальний суд та його посадовці отримали премію Сахарова 2026 року

Європейський парламент присудив премію Сахарова за свободу думки 2026 року Міжнародному кримінальному суду та його посадовцям. Лауреата оголосила президентка Європарламенту Роберта Метсола під час пленарного засідання у Страсбурзі в четвер, 22 жовтня. Європарламент відзначив внесок МКС у захист міжнародного права та забезпечення справедливості.

📢 «Європейський Союз ґрунтується на повазі до багатосторонності та міжнародних інституцій. Присуджуючи премію Сахарова Міжнародному кримінальному суду та його посадовцям, Європейський парламент визнає важливу роботу Суду у відстоюванні міжнародного права та справедливості», – заявила Метсола.

Нагорода стосується роботи суду та його посадовців із розслідування міжнародних злочинів, кримінального переслідування, проведення судових процесів і видачі ордерів на арешт.

Нагорода на тлі американських санкцій

Рішення ухвалили на тлі запровадження Сполученими Штатами санкцій проти МКС як установи. Про ці обмеження суд повідомив 9 жовтня 2026 року, назвавши їх спробою втручання в роботу незалежного органу міжнародного правосуддя.

Раніше, 18 серпня, під американські санкції потрапили президентка суду Томоко Акане та його посадовець Абдулає Сейє. Цю дату підтверджує документ Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Ще 13 липня держсекретар Марко Рубіо оголосив про кампанію проти МКС, обґрунтовуючи її необхідністю захистити американців від переслідування судом.

Європейські інституції виступили на захист МКС. За підсумками засідання Європейської ради 15–16 жовтня лідери ЄС висловили жаль через американські санкції та закликали Вашингтон скасувати їх.

ℹ️ Що відомо про премію

Європарламент заснував премію Сахарова за свободу думки у 1988 році. Вона названа на честь радянського фізика й дисидента Андрія Сахарова та щороку відзначає людей і організації, які захищають права людини й основні свободи.

У 2025 році нагороду присудили грузинській журналістці Мзії Амаглобелі та журналісту польської меншини в Білорусі Анджею Почобуту. На момент оголошення лауреатів обоє перебували в ув’язненні.

👉 Також нагадаємо, що Нідерланди виступають проти тиску на Міжнародний кримінальний суд (МКС) та закликають захищати інституції міжнародного правопорядку. Про це прем’єр-міністр країни Роб Єттен заявив 24 вересня під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.