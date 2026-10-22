Хто обмежив Starshield для України: суперечливі заяви Маска й адміністрації Трампа

Українські військові повідомили про обмеження супутникового зв’язку, американські сенатори вимагають розслідування, а Білий дім і SpaceX по-різному пояснюють, хто контролює роботу системи. Публічно підтвердженої відповіді, хто ініціював, погодив і запровадив обмеження, досі немає.

Водночас формулювання, що про відповідальних «не знає ніхто», було б неточним. Кілька впливових медіа назвали можливих учасників рішення, посилаючись на обізнаних співрозмовників. Ці повідомлення розходяться з публічними запереченнями американських посадовців.

Що сталося зі зв’язком

14 жовтня українська сторона повідомила про несподівані обмеження роботи терміналів Starlink і Starshield під час руху. Йдеться про поріг швидкості переміщення термінала, після перевищення якого зв’язок переривався, а не про швидкість передавання даних.

У зверненні американських сенаторів наведено повідомлення про обмеження приблизно на рівні 160 км/год, а також результати українських випробувань, які вказували на проблеми вже за нижчих швидкостей. Законодавці наголосили на наслідках для безпілотників та інших військових систем.

Для частини дронів-перехоплювачів такі обмеження ускладнили боротьбу з реактивними російськими безпілотниками.

Що заявляють Маск і Вашингтон

Ілон Маск стверджував, що Starshield контролює американський уряд, а рішення про обмеження ухвалюють військові та президент США.

Дональд Трамп спочатку заперечував відповідальність як власну, так і Маска. Згодом він заявив, що не знає, хто ухвалив рішення, але сам до нього не причетний.

Марко Рубіо 21 жовтня пояснив доступ України до Starlink умовами приватного комерційного контракту. За його словами, рішення щодо використання сервісу належать SpaceX та Маску.

Піт Гегсет також заперечив, що Пентагон давав відповідні вказівки, і послався на умови обслуговування компанії. Ці заяви наводить Reuters.

Які версії оприлюднили журналісти

Reuters із посиланням на двох американських і одного західного посадовця повідомило, що рішення про обмеження надійшло з Білого дому.

Натомість The Wall Street Journal повідомила про наказ Маска. За переказом Reuters, джерела газети розходилися щодо того, чи обговорював він питання з Трампом до запровадження обмежень або вже після них. CBS News також пов’язало рішення з Маском, посилаючись на обізнані джерела.

The Telegraph повідомила про інший розподіл ролей: Маск запропонував обмеження, а Трамп погодився. Це також версія джерел видання, а не оприлюднений наказ.

Чого вимагають сенатори

15 жовтня дев’ятеро сенаторів від обох партій звернулися до генерального інспектора Пентагону з вимогою розслідувати перебої. Вони попросили встановити, чи були обмеження наслідком урядового рішення або дій підрядника.

19 жовтня четверо сенаторів окремо зажадали від SpaceX пояснень і матеріалів листування з американськими державними органами щодо обмеження доступу України до Starshield.

Станом на 22 жовтня немає підстав однозначно встановити весь порядок ухвалення рішення або підтвердити, що всі обмеження вже скасовано.

👉 Також нагадаємо, що Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон навмисно обмежує допомогу Україні. Він назвав «скандальними» твердження про те, що відсутність американських розвідувальних даних призводить до загибелі українців.