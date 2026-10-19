Окупаційний суд у Донецьку призначив Монтян півтора року колонії

Підконтрольний росії так званий «Ворошилівський міжрайонний суд» в окупованому Донецьку засудив пропагандистку Тетяну Монтян до одного року й шести місяців колонії загального режиму. Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомила «Медіазона», посилаючись на пресслужбу цього суду та адвоката Олексія Калугіна.

54-річну Монтян визнали винною в публічних закликах до екстремістської діяльності за частиною 2 статті 280 Кримінального кодексу рф. Додатково їй на два роки заборонили діяльність, пов’язану з адмініструванням сайтів.

Підставою для справи стала фраза зі стріму 2022 року

Кримінальну справу в росії відкрили у вересні 2025 року. Приводом стали слова «охраноту мочити без жодного жалю», які Монтян сказала під час стріму в грудні 2022-го.

За версією обвинувачення, вислів містив заклик до насильства проти групи людей, названої «охранотою». Сама Монтян та її прихильники пояснювали, що йшлося про блогерів, які замовчують проблеми російської армії на фронті на догоду владі. Вони стверджували, що фраза стосувалася блокування провладних коментаторів під трансляцією.

Під час останнього слова Монтян заявила:

📢 «Зрозуміло, всі “укропські смітники” зараз верещать від щастя просто. Ось що буде з такими зрадниками як Монтян? Ну що, довиступалась в ООН? Довиступалась на федеральних каналах? Довелася колонок у різних ЗМІ типу RT? Отримуй! Ось таке з тобою витворили твої москалі, і так тобі треба. Я повторюся, хто це зробив, я не розумію, але ці люди однозначно є ворогами росії та перемоги їй не бажають».

ℹ️ Підозра в Україні та позбавлення адвокатського статусу

За даними СБУ, Монтян виїхала до росії у 2021 році. Вона виступала на російських телеканалах, а згодом працювала колумністкою RT.

10 лютого 2023 року СБУ повідомила їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Вони стосуються дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення влади, посягання на територіальну цілісність України, колабораційної діяльності та виправдовування російської збройної агресії.

Право Монтян на заняття адвокатською діяльністю припинено 20 вересня 2024 року на підставі рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області. Відповідний запис міститься в Єдиному реєстрі адвокатів України.

У жовтні 2025 року Росфінмоніторинг також включив Монтян до свого переліку осіб, яких російська влада пов’язує з терористичною або екстремістською діяльністю.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності жителю Луганська, який обіймає керівну посаду в окупаційному «міністерстві майнових та земельних відносин лнр». За даними слідства, він координує незаконне вилучення нерухомості та землі людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію.