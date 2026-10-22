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У Києві перекрили Південний міст: автобуси змінили маршрути

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві перекрили Південний міст: автобуси змінили маршрути
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 22.10.2026

У Києві тимчасово зупинили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках. Причиною стала безпекова ситуація. Про це у четвер, 22 жовтня, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

📢 «У зв’язку із безпековою ситуацією, рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

Як курсують автобуси та метро

Через перекриття змінили маршрути автобусів №22 та №91. Їхній рух в обох напрямках організували через Дарницький залізничний міст, повідомив Київпастранс.

Обмеження також діють на зеленій, Сирецько-Печерській, лінії метро. За повідомленням КМВА, поїзди курсують на двох окремих ділянках: між станціями «Сирець» і «Видубичі» та між «Осокорками» й «Червоним хутором».

Раніше після російського обстрілу повідомляли про пошкодження інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Спочатку автомобільний рух ним обмежили з правого берега на лівий, а згодом перекрили в обох напрямках.

Упродовж дня в Києві оголошували повітряні тривоги через загрозу російських ракет і безпілотників.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок російських ударів у ніч проти 22 жовтня загинули двоє людей, ще 34 дістали поранення, серед них п’ятеро дітей. Під атаками перебували 12 областей України.

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