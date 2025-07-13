Нова Каледонія стане автономною державою у складі Франції

Франція та політичні сили заморського регіону Тихоокеан’я підписали угоду про утворення нової автономної одиниці — «Держава Нова Каледонія», яка залишиться у складі Французької Республіки. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Франції.

☝️ Відповідно до домовленостей, автономія Нової Каледонії буде офіційно закріплена в Конституції Франції. Регіон отримає розширені повноваження, зберігаючи при цьому зв’язок з Парижем. Повна незалежність не передбачається.

📢 Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував цю подію у соцмережі Х (колишній Twitter) словами:

«Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру. Настав час поваги, стабільності та об’єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього».

📌 У межах нових домовленостей Нова Каледонія отримає:

власну національність , яка доповнюватиме французьке громадянство;

, яка доповнюватиме французьке громадянство; право на ведення міжнародних відносин ;

; унікальний правовий статус, адаптований до особливостей регіону.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав цю угоду “історичною” та наголосив, що вона встановлює унікальну модель автономії в межах французького законодавства.

У травні 2024 року ситуація в регіоні різко загострилася. Масові заворушення спалахнули після ініціативи французького парламенту дозволити голосування на місцевих виборах мешканцям з материкової Франції. Корінне населення островів розцінило це як загрозу руху за незалежність.

📌 Нагадаємо, у 2021 році відбувся референдум, під час якого більшість жителів Нової Каледонії проголосували проти відокремлення від Франції, що підтвердило прагнення залишатися в складі Республіки, але з більшим рівнем самоврядування.

👉 Також раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон висловив рішучу незгоду із запровадженням мит Трампа у розмірі 30% на товари з Європейського Союзу, які експортуються до США.