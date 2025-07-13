Макрон: ЄС має діяти потужно у відповідь на мита Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон висловив рішучу незгоду із запровадженням мит Трампа у розмірі 30% на товари з Європейського Союзу, які експортуються до США. Свою позицію він оприлюднив у соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 12 липня.

📢 «Разом із президенткою Європейської Комісії Франція висловлює рішуче несхвалення оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів», – заявив Макрон.

☝️ За його словами, перед цим рішенням передували «тижні інтенсивних переговорів» між США та Єврокомісією. Вони відбувалися «на основі серйозної пропозиції, зробленої в дусі доброї волі».

📢 «В умовах європейської єдності Комісія, як ніколи раніше, повинна підтвердити рішучість Союзу рішуче захищати європейські інтереси. Зокрема, це означає прискорення підготовки надійних контрзаходів, мобілізувавши всі наявні в її розпорядженні інструменти. В тому числі протидії примусу, якщо до 1 серпня не буде досягнуто згоди», – заявив французький лідер.

Окремо він запевнив, що Франція «повністю підтримує Єврокомісію в переговорах з метою досягнення взаємоприйнятної угоди». Вона має бути укладена до початку серпня. Також Макрон підкреслив важливість збереження взаємної поваги між торговельними партнерами такого масштабу, як Європейський Союз і Сполучені Штати.

🧾 Як відомо, мита Трампа стали предметом жорсткої критики у Європі. У суботу президент США опублікував у соцмережах два листи, в яких оголосив про намір запровадити 30-відсоткові мита на імпорт з ЄС та Мексики вже з 1 серпня.