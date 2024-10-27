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Нічна атака по Україні: росіяни запустили понад 80 БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака по Україні: росіяни запустили понад 80 БпЛА

В ніч на 27 жовтня російські військові запустили по Україні 80 ударних дронів, з яких українські сили збили 41 безпілотник. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

📢 «У ніч на 27 жовтня противник атакував 80 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу за напрямками Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА були знищені в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Найбільше дронів вдалося збити на територіях Одеської та Київської областей. Ще 32 російські безпілотники були локаційно втрачені з різних причин, а один направився в бік Білорусі.

Нічна атака по Україні: росіяни запустили понад 80 БпЛА

📌 Днем раніше, 26 жовтня, українські захисники ліквідували 44 безпілотники, випущені росіянами по Україні. Загалом у цей день було зафіксовано 98 повітряних атак з боку окупантів за допомогою ракет і дронів.

📌 Російська атака 26 жовтня: удар дронів по Києву призвів до загибелі 15-річної дівчини. Ще п’ятеро мирних жителів отримали поранення. Унаслідок атаки сталася пожежа в багатоповерхівці в Солом’янському районі столиці.

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