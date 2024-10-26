Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети

У ніч на суботу та вранці Україна знову зазнала масованих комбінованих повітряних атак з боку російських військ, які випустили 98 ракет і ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ 26 жовтня повідомили, що більшість цілей була знищена, або ж вони були локаційно втрачені.

Радіотехнічні війська виявили й відстежили такі ворожі об’єкти :

3 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», запущені з території Криму;

2 керовані авіаційні ракети типу Х-59, що летіли з повітряного простору Брянської області рф;

2 ракети невизначеного типу, випущені з Бєлгородської області рф;

91 БпЛА, запущені з районів Курськ та Орел, рф.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Ракетний обстріл був спрямований на цивільні об’єкти інфраструктури в Сумській області та Дніпрі. Внаслідок атак є загиблі серед цивільного населення.

Щодо ударних дронів, станом на 12:00 зафіксовано збиття 44 безпілотників у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один із дронів вийшов за межі повітряного простору України у напрямку Білорусі. Ще 44 безпілотники втрачено локаційно, (що найчастіше відбувається через вплив РЕБ), один дрон досі знаходиться у повітряному просторі України.

☝️ Нагадаємо, що раніше, в ніч на суботу, російські загарбники завдали удару по Дніпру ракетами. Ворожа атака забрала життя трьох людей, ще двадцять людей зазнали поранень.

📌 Ввечері напередодні «шахед» врізався у житловий будинок у Києві, де загинула 14-річна дівчина, а ще шестеро людей отримали поранення.

📌 Також уламки дронів впали у кількох районах Київської області, де через атаку загинула жінка, а 13-річний хлопець зазнав поранень.