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Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети

У ніч на суботу та вранці Україна знову зазнала масованих комбінованих повітряних атак з боку російських військ, які випустили 98 ракет і ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ 26 жовтня повідомили, що більшість цілей була знищена, або ж вони були локаційно втрачені.

Радіотехнічні війська виявили й відстежили такі ворожі об’єкти:
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», запущені з території Криму;
  • 2 керовані авіаційні ракети типу Х-59, що летіли з повітряного простору Брянської області рф;
  • 2 ракети невизначеного типу, випущені з Бєлгородської області рф;
  • 91 БпЛА, запущені з районів Курськ та Орел, рф.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Ракетний обстріл був спрямований на цивільні об’єкти інфраструктури в Сумській області та Дніпрі. Внаслідок атак є загиблі серед цивільного населення.

Щодо ударних дронів, станом на 12:00 зафіксовано збиття 44 безпілотників у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один із дронів вийшов за межі повітряного простору України у напрямку Білорусі. Ще 44 безпілотники втрачено локаційно, (що найчастіше відбувається через вплив РЕБ), один дрон досі знаходиться у повітряному просторі України.

Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети

☝️ Нагадаємо, що раніше, в ніч на суботу, російські загарбники завдали удару по Дніпру ракетами. Ворожа атака забрала життя трьох людей, ще двадцять людей зазнали поранень.

📌 Ввечері напередодні «шахед» врізався у житловий будинок у Києві, де загинула 14-річна дівчина, а ще шестеро людей отримали поранення.

📌 Також уламки дронів впали у кількох районах Київської області, де через атаку загинула жінка, а 13-річний хлопець зазнав поранень.

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