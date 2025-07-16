Нічна атака на Краматорськ: пожежа в багатоповерхівці

У ніч на середу, 16 липня, російські війська знову атакували Краматорськ, спричинивши пожежу в одному з багатоквартирних житлових будинків. Про це повідомив керівник Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко в коментарі Суспільне Донбас.

📢 «Близько 23:00 було зафіксовано обстріл міста. У результаті влучання виникла пожежа у багатоповерхівці. За попередніми даними, жертв немає», — заявили в Краматорській МВА.

🔥 За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь охопив три балкони та речі у квартирах. Загальна площа займання становила приблизно 60 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати і ліквідувати завдяки оперативним діям рятувальників.

🏡 Крім того, унаслідок іншого влучання в місті загорілася суха трава, що спричинило перекидання вогню на територію приватного домоволодіння. Згорів дерев’яний паркан, але, як зазначають у ДСНС, житловий будинок вдалося врятувати — вогонь не поширився на житлові приміщення. Загальна площа вигорілої сухої рослинності — 2,5 гектара.

Наразі на місцях обстрілів працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків.

📌 Раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли також місто Слов’янськ, унаслідок чого були зафіксовані загиблі, поранені й серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

📌 Увечері 15 липня росіяни завдали удару по цивільному підприємству в Харкові, що також спричинило пожежу. За попередніми даними, троє людей дістали поранення.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 16 липня Кривий Ріг зазнав однієї з наймасштабніших атак за весь час війни. Ворог одночасно випустив по місту балістичну ракету та 28 ударних дронів-камікадзе типу «Shahed».