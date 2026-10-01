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У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади «Привид Києва»

Денис Молотов
Денис Молотов
У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади «Привид Києва»
Фото: капітан Марат Мамбетов / Повітряні Сили ЗСУ / 01.10.2026

Під час виконання бойового завдання 1 жовтня загинув капітан Марат Мамбетов — командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Українському військовому льотчику було 25 років. Про загибель Захисника повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією командування, Мамбетов на винищувачі МіГ-29 завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час бойового завдання літак уразила ворожа ракета. Пілот катапультувався, однак не вижив.

📢 «Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху. Герої не вмирають!», — йдеться в повідомленні.

Мріяв опанувати західні літаки

Марат Мамбетов народився 17 липня 2001 року. Його подруга Софія Васецька у коментарі “Суспільне. Харків” згадала льотчика як життєрадісну, енергійну людину, яка любила спорт і була віддана авіації.

📢 «Він жив польотами, жив авіацією. Скільки я його пам’ятаю — постійно літав, постійно тренувався», — розповіла вона.

За словами Софії, Марат прагнув літати на західній техніці та планував удосконалити англійську мову, щоб мати можливість опанувати новий тип літака.

Він також підтримував ініціативи зі збереження пам’яті про полеглих побратимів, зокрема поширював петиції щодо перейменування топонімів на їхню честь. Софія працює над книгою про українську авіацію, і Марат обіцяв написати для неї свій розділ, коли набере більше льотного досвіду.

Втрати української бойової авіації

Раніше, 9 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув Герой України, полковник Олександр Довгач — командир 39-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляла АрміяInform із посиланням на Повітряні сили, він здійснив сотні бойових вильотів, брав участь у захисті Київщини, Харківщини, Херсонщини та боях за острів Зміїний. Своє останнє бойове завдання Довгач виконав ціною власного життя.

👉 Також повідомлялось, що розпочато досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області та вилучено бортовий самописець для проведення експертизи.

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