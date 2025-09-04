НАТО закликає не перебільшувати можливості путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що тільки Київ має право ухвалювати рішення про можливе розміщення західних військ на українській території у разі мирної угоди. За його словами, росія та її диктатор владімір путін не можуть диктувати умови щодо безпеки України. Про це повідомляє Politico у четвер, 4 вересня.

📢 «Чому нас має хвилювати, що росія думає про Україну? Україна – незалежна держава. Вона сама вирішує, як забезпечувати свою безпеку. Фінляндія не питала дозволу росії на вступ до НАТО. Ми також суверенні країни, і якщо Україна вважатиме за потрібне запросити сили безпеки для підтримки миру, це її право», – наголосив Рютте на Празькому оборонному саміті Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS. Так він прокоментував нещодавні заяви очільника кремля путіна про неприпустимість розміщення західного контингенту на території України.

Він підкреслив, що США готові підтримати можливу миротворчу місію, проте відправлення американських військових виключено.

📢 «Президент Дональд Трамп розуміє необхідність реальних гарантій для Києва та діє у цьому напрямі. Він не повторює помилок Будапештського меморандуму або Мінських угод», – зазначив генсек НАТО.

Окремо Рютте закликав союзників не перебільшувати вплив та можливості кремля:

📢 «Економіка росії не більша за економіку Техасу. Треба припинити приписувати путіну зайву силу – він лише “губернатор Техасу” і не більше. Давайте не сприйматимемо його надто серйозно».

Раніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що москва негативно ставиться до можливого розміщення військових із країн Європи в Україні. Він наголосив, що «не існує європейських військових, а є армії конкретних держав, більшість із яких входить до НАТО».

Західні медіа тим часом повідомили про розробку трирівневого плану захисту України. На його третьому рівні планується розгортання європейських сил стримування, тоді як США забезпечуватимуть тилову підтримку.

☝️ Також нагадаємо, що станом на 4 вересня, 35 держав Світу, що входять до «Коаліції охочих», висловили готовність надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн погодилися або направити війська, або забезпечити певні засоби на підтримку сил гарантування миру.