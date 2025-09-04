Четвер, 4 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

НАТО закликає не перебільшувати можливості путіна

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО закликає не перебільшувати можливості путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що тільки Київ має право ухвалювати рішення про можливе розміщення західних військ на українській території у разі мирної угоди. За його словами, росія та її диктатор владімір путін не можуть диктувати умови щодо безпеки України. Про це повідомляє Politico у четвер, 4 вересня.

📢 «Чому нас має хвилювати, що росія думає про Україну? Україна – незалежна держава. Вона сама вирішує, як забезпечувати свою безпеку. Фінляндія не питала дозволу росії на вступ до НАТО. Ми також суверенні країни, і якщо Україна вважатиме за потрібне запросити сили безпеки для підтримки миру, це її право», – наголосив Рютте на Празькому оборонному саміті Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS. Так він прокоментував нещодавні заяви очільника кремля путіна про неприпустимість розміщення західного контингенту на території України.

Він підкреслив, що США готові підтримати можливу миротворчу місію, проте відправлення американських військових виключено.

📢 «Президент Дональд Трамп розуміє необхідність реальних гарантій для Києва та діє у цьому напрямі. Він не повторює помилок Будапештського меморандуму або Мінських угод», – зазначив генсек НАТО.

Окремо Рютте закликав союзників не перебільшувати вплив та можливості кремля:

📢 «Економіка росії не більша за економіку Техасу. Треба припинити приписувати путіну зайву силу – він лише “губернатор Техасу” і не більше. Давайте не сприйматимемо його надто серйозно».

Раніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що москва негативно ставиться до можливого розміщення військових із країн Європи в Україні. Він наголосив, що «не існує європейських військових, а є армії конкретних держав, більшість із яких входить до НАТО».

Західні медіа тим часом повідомили про розробку трирівневого плану захисту України. На його третьому рівні планується розгортання європейських сил стримування, тоді як США забезпечуватимуть тилову підтримку.

☝️ Також нагадаємо, що станом на 4 вересня, 35 держав Світу, що входять до «Коаліції охочих», висловили готовність надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн погодилися або направити війська, або забезпечити певні засоби на підтримку сил гарантування миру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

США незадоволені фінансуванням війни кремля через європейські нафтозакупівлі

ПОЛІТИКА

«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

ВАЖЛИВО

Для школярів Луганщини провели заняття «Безпечна дорога дитинства»

ЛУГАНЩИНА

За співпрацю з ворогом: «посадовцю лнр» загрожує до 10 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

35 країн готові надати Україні гарантії безпеки – Макрон

ВАЖЛИВО

На Київщині планують будівництво житла для ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 54 бойових зіткнення, ворог активно діє на чотирьох напрямках

ВІЙНА

путін використає захоплені території як плацдарм проти ЄС – Зеленський

ВАЖЛИВО

Міжнародні резерви України у серпні зросли на понад $3 млрд – НБУ

ВАЖЛИВО

У Дніпрі відкрили новий «Кабінет турботи про ветерана» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

ВАЖЛИВО

Сі Цзіньпін та диктатор путін говорили про безсмертя та біотехнології

ПОДІЇ

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"