Вівторок, 20 Травня, 2025
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Наслідний принц Норвегії Гокон вперше з початку війни відвідав Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідний принц Норвегії Гокон вперше з початку війни відвідав Київ

У вівторок, 20 травня, наслідний принц Норвегії Гокон прибув до української столиці. Це перший королівський візит із Норвегії з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну, повідомляє уряд Норвегії.

📢 Як зазначається у заяві, цей візит є «виразом рішучої та постійної підтримки українського уряду і народу». Разом з кронпринцем до Києва приїхав міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд.

У рамках візиту норвезький спадкоємець престолу планує провести зустрічі з представниками української влади, а також із норвезькими партнерами. Крім того, кронпринц відвідає проєкти, що реалізуються в межах Програми Нансена.

☝️ Ця програма є найбільшим пакетом норвезької допомоги Україні, яка включає як військову, так і цивільну підтримку. Її загальний обсяг становить 20 мільярдів доларів на період 2023–2030 років.

Раніше цього року парламент Норвегії ухвалив рішення про збільшення фінансування допомоги Україні на 4,9 мільярда доларів. Таким чином, загальний обсяг підтримки зросте до 8,3 мільярда доларів вже у 2025 році.

📢 «Цей візит – важливий політичний сигнал про солідарність з українським народом. Присутність наслідного принца у Києві демонструє непохитну позицію Норвегії у підтримці України в умовах російської агресії», — наголосили у заяві уряду.

📌 Нагадаємо, у квітні шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони обговорили посилення безпекового співробітництва між нашими країнами.

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