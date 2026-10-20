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Добропілля під контролем України: Буданов спростував заяви про захоплення міста

Денис Молотов
Денис Молотов
Добропілля під контролем України: Буданов спростував заяви про захоплення міста
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 20.10.2026

Добропілля на Донеччині залишається під контролем України. Керівник Офісу президента Кирило Буданов спростував російські заяви про захоплення міста та звинуватив командувача угруповання військ «Центр» Андрія Іванаєва в дезінформуванні керівництва рф. Про це Буданов повідомив у Telegram у вівторок, 20 жовтня.

📢 «Прямо зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні. У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію. Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України. А тому про жодне “захоплення” цього українського міста російськими військами не йдеться», – написав він.

Буданов заявив про тиск російського командування на підлеглих

За словами керівника ОП, генерал-полковник Андрій Іванаєв уже прозвітував про нібито захоплення Добропілля. Тепер, як стверджує Буданов, російський командувач залякує підлеглих і ставить їм нереальні завдання, вимагаючи за будь-яку ціну продемонструвати встановлення контролю над містом.

📢 «Сили оборони України тримають позиції заради захисту інтересів держави та нашої землі. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність», – додав керівник ОП.

Генштаб також спростував повідомлення про захоплення Добропілля

Раніше про збереження українського контролю над містом заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Як повідомляє Укрінформ, 17 жовтня він спростував доповідь російського командування про нібито захоплення понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населених пунктів від початку вересня.

За словами Ковальова, від початку осені Сили оборони звільнили більше територій, ніж за цей час вдалося захопити противнику. Окремо речник наголосив, що повідомлення російського командування про Добропілля не відповідають дійсності.

У Генштабі пов’язали такі заяви зі спробами російського військового керівництва створити для власного політичного керівництва та внутрішньої аудиторії враження масштабних успіхів на фронті.

👉 Також нагадаємо, що 20 жовтня під час російської атаки в Києві зафіксували влучання безпілотника та уламків у медичні заклади Солом’янського й Голосіївського районів.

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