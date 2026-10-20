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Білецький відрядили командувати угрупованням «Центр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Білецький відрядили командувати угрупованням «Центр»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Бригадний генерал Андрій Білецький

Бригадного генерала Андрія Білецького відрядили на посаду командувача угруповання військ «Центр». Водночас він зберігає штатну посаду командира Третього армійського корпусу. Про це 20 жовтня повідомив Укрінформ з посиланням на пресслужбу корпусу.

У військовому з’єднанні пояснили статус кадрового рішення: Білецький очолює тимчасовий орган військового управління на період відрядження.

📢 «Бригадного генерала Андрія Білецького відряджено на посаду командувача тимчасового органу військового управління – угруповання військ Центр… зі штатної посади командира Третього армійського корпусу. Це не переведення: Андрій Білецький залишається на штатній посаді командира Третього армійського корпусу», — йдеться в повідомленні.

Хто виконує обов’язки командира корпусу

На час відрядження Білецького обов’язки командира Третього армійського корпусу тимчасово виконує Дмитро Рогозюк із позивним «Рогозь». Раніше він командував 60-ю окремою механізованою бригадою.

Тимчасовий характер виконання Рогозюком цих обов’язків пресслужба корпусу також підтвердила АрміяInform.

Угруповання для посилення оборони Донеччини

За повідомленнями медіа, угруповання «Центр» відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський анонсував посилення українських позицій на Донеччині двома оновленими угрупованнями військ. Їхніми командувачами він назвав Андрія Білецького та командира корпусу «Азов» Дениса Прокопенка.  Назву другого угруповання — «Азов» — журналістам повідомляв співрозмовник у Силах оборони.

👉 Також нагадаємо, що Україна готова розглядати інший формат безпеки замість членства в НАТО, якщо запропоновані гарантії матимуть рівноцінну юридичну силу та забезпечуватимуть дієвий захист. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив в інтерв’ю Corriere della Sera, оприлюдненому у вівторок, 20 жовтня.

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