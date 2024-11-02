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Наслідки повітряної атаки російських дронів на Київ – КМВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки повітряної атаки російських дронів на Київ

Уламки російських дронів, які атакували Київ, впали в шести районах столиці, спричинивши пожежі та пошкодження будівель. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram у суботу, 2 листопада.

Згідно з повідомленням, усі дрони, що становили загрозу для Києва, були успішно знешкоджені. Однак у Київській області продовжують фіксувати рух ворожих безпілотників. Повітряна тривога в столиці тривала понад п’ять годин і знову почалась о 10:30.

👉 У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків було пошкоджено кілька автомобілів та зовнішнє оздоблення кількох будинків, але пожежі та постраждалих немає.

👉 У Святошинському районі виникла пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку, охопивши площу близько 50 квадратних метрів. Пожежники евакуювали 18 людей, один поліцейський отримав поранення. Також було пошкоджено нежитлову споруду на приватній території.

👉 У Голосіївському районі у 22-поверховому будинку частково вибиті вікна в кількох квартирах, пожежі не виникло, постраждалих немає.

👉 У Дніпровському районі на кількох балконах багатоквартирних будинків спалахнули локальні пожежі.

👉 У Шевченківському районі відбулося загоряння між третім та четвертим поверхами в занедбаній багатоповерхівці, пожежа поширилася на два квадратні метри та була оперативно ліквідована.

👉 У Печерському районі пошкоджено балкон восьмиповерхового житлового будинку.

👉 Також уламки дрона впали на трасу Р-30, ускладнивши рух у напрямку Ірпеня.

☝️ Нагадаємо, що внаслідок атаки російських безпілотників загорілися верхні поверхи одного з багатоповерхових будинків. Крім того, вранці 2 листопада, після вибухів і роботи ППО, в Києві спалахнула ще одна пожежа через падіння уламків.

📌 Також раніше було повідомлено, що у п’ятницю, 1 листопада, російські війська знову обстріляли Харків, пошкодивши десятки приватних і багатоквартирних житлових будівель. Внаслідок російського удару по Харкову загинув поліцейський, ще 26 співробітників поліції та четверо цивільних громадян поранені.

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