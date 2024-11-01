Ракетний удар по Харкову: загинув поліцейский, ще 26 співробітників поліції та четверо цивільних поранено

У п’ятницю, 1 листопада, російські війська знову обстріляли Харків, пошкодивши десятки приватних і багатоквартирних житлових будівель. Внаслідок російського удару по Харкову загинув поліцейський, ще 26 співробітників поліції та четверо цивільних громадян поранені. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі та Національна поліція України.

📢 «За попередніми даними військових, ворог потрапив балістичною ракетою, ще тип встановлюється. Одне влучення – до житлового будинку. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес», – зазначив він.

Згідно з інформацією від ОВА, від чергового удару росії по Харкову постраждали десятки житлових будівель. Наразі працює група швидкого реагування для оперативного обстеження та ремонту пошкоджених будівель, додав Синєгубов.

📢 «росіяни вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський», – повідомила Національна поліція України.

На місці влучання слідчі та криміналісти документують злочин росіян.

📢 «Попередньо, ворог застосував ракети С-300. 1 листопада о 16:05 російські війська вдарили по центру Харкова. Пошкоджена адмінбудівля та будівлі поряд. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко», – надали уточнення в Поліції.

На місце ворожого удару оперативно прибули всі профільні служби. Поліцейський розрахунок, рятувальники, медики надають допомогу постраждалим та збирають докази злочину окупантів.

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☝️ Напередодні ввечері, 31 жовтня, у Харкові завершили рятувальні роботи в дев’ятиповерховому будинку, який російські окупанти обстріляли авіабомбою. Унаслідок цього удару загинули троє людей, серед яких двоє дітей, а ще 36 українців отримали поранення.

📌 30 жовтня російська авіабомба влучила на четвертий поверх будинку в Салтівському районі. Поверхи з першого по шостий були повністю зруйновані.