Наслідки нічної атаки у Києві: загиблі, постраждалі та пожежі

У ніч на 7 травня в різних районах Києва впали уламки збитих ворожих дронів (БпЛА). В результаті ударів та подальших загорянь у житлових будинках є жертви та постраждалі. Про це поінформував керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко та рятувальники ДСНС.

📢 «Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування двох верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському – горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах», — повідомив Ткаченко.

За його словами, уламки безпілотників впали на житлові об’єкти у Дніпровському та Святошинському районах, зокрема в останньому йдеться про десятиповерхівку.

Пізніше повідомили й про інші випадки падіння уламків: у Солом’янському районі виникла пожежа на відкритій території, а в Шевченківському — загорілися житловий будинок і супермаркет.

Станом на ранок рятувальні служби ліквідували основні наслідки ударів. За інформацією ДСНС України, на 10:00 відомо про сімох постраждалих, серед яких четверо дітей. На жаль, двоє людей загинули.

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📢 «Завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці. Станом на 10:00, внаслідок російської атаки постраждало 7 осіб, серед них 4 дитини. На жаль, 2 людини загинули», — повідомила пресслужба ДСНС.

У КМДА уточнили, що в Шевченківському районі кілька квартир зазнали пошкоджень, одна з них — повністю вигоріла. У цьому ж будинку загинули двоє людей.

Міська влада також повідомила про можливість подати заяву на:

одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 грн;

компенсацію за оренду житла у сумі 40 000 грн;

консультацію з участі у програмі «єВідновлення».

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☝️ Нагадаємо, цієї ночі по столиці України рф завдала удару балістичними ракетами. У Солом’янському районі виникла масштабна пожежа у складських приміщеннях.

Також у вівторок ввечері під ракетний обстріл потрапило передмістя Сум. Внаслідок цього загинули троє людей: шестирічна дитина, 20-річна жінка і чоловік 41 року. Ще восьмеро поранені, з них двоє — у критичному стані.