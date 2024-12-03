Вівторок, 3 Грудня, 2024
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Наслідки нічної атаки БпЛА на Тернопіль, Київщину та Рівненщину

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки нічної атаки БпЛА на Тернопіль, Київщину та Рівненщину

У ніч проти вівторка, 3 грудня, російські загарбники знову здійснили атаку на територію України за допомогою ударних безпілотників (БпЛА). Постраждали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури у Київській, Тернопільській та Рівненській областях. Про це повідомили в ДСНС, оприлюднивши фото наслідків російських обстрілів.

У Тернополі безпілотник (БпЛА) влучив у територію одного з місцевих підприємств, де виникла пожежа. Для ліквідації вогню були залучені 34 рятувальники та 11 одиниць техніки. На щастя, пожежу вдалося швидко загасити. За словами начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди, жертв та поранених немає, однак частина міста та два села залишилися без електропостачання. Загалом без світла залишилися близько 5 тисяч споживачів.

На Київщині уламки ворожого БпЛА впали на приватне подвір’я у Вишгородському районі. Там сталося займання газового стояка біля будинку, а також згорів автомобіль у гаражі. Рятувальники швидко приборкали полум’я, однак були пошкоджені дах будинку, вікна, паркан і гараж. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

У Рівненській області під час атаки російських безпілотників ударного типу постраждав енергетичний об’єкт, де також спалахнула пожежа. До її гасіння залучили 50 рятувальників і 12 одиниць техніки. Як повідомляється, жертв і поранених немає, однак деякі мешканці регіону залишилися без електрики. Їм також порекомендували запастися водою через можливі перебої з водопостачанням.

☝️ Нагадаємо, у ніч на понеділок, 2 грудня, російські окупанти атакували Тернопіль, завдавши удару ударним БпЛА по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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